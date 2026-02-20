県議会では20日、一般質問が始まりました。冬の間も目撃が相次いでいるクマへの対策について、鈴木知事は「管理されていない果樹の伐採や空き家の管理などを通して、人の生活圏における人身被害ゼロを実現する」と強調しました。県議会の一般質問では、クマ対策について複数の議員から質問があり、議論が交わされました。みらい三浦英一議員「冬場でも出没が多発している要因をどう分析して、県として冬期間の対策をどのように行