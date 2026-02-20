2月20日放送のNHK『あさイチ』に、現在公開中の映画『禍禍女』で初めて監督を務めたゆりやんレトリィバァがVTR出演。この日の番組ゲストで、同映画に出演した田中麗奈について語った。【関連】ゆりやんレトリィバァ、大ファンの映画監督と対面で感激「興味持ってくださって…」VTRの中で、ゆりやんは、「初めての監督なのに、『監督ここってどう思いますかね？』とか、ただ監督として接してくださって」「お心というか、そういう仕