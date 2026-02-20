名古屋市千種区の椙山女学園大学附属小学校で20日、小学生が段ボールで作る災害用の簡易住宅づくりに挑戦しました。防災をテーマにした特別授業が行われ、名古屋工業大学の北川啓介教授が開発した「インスタントハウス」が紹介されました。その後、児童らは壁や屋根になるパーツに専用の留め具をはめてつなぎ合わせ、およそ15分で高さ3mほどのインスタントハウスが出来上がりました。小学生：「こんな簡単