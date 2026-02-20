Tamme（タム）は、2026年秋冬コレクションを発表しました。今季のテーマは「ORDER」。デザイナー玉田達也が帰省した際に目にした、父の警察制服姿の写真をきっかけに、自身の服作りの原点にある構造を見つめ直したことから始まります。警察官としての役割を示す制服は、社会的な秩序と機能を体現する衣服です。その形式やディテールは、着用者の身体と制度の関係を明確に規定する構造を持っています。今季のコレクションは、そのユ