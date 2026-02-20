22日に開催される大阪マラソン（大阪府庁前〜大阪城公園内の42・195キロ）の招待選手が20日、大阪市内で記者会見に出席した。24年大会覇者の平林清澄（23＝ロジスティード）は「MGCの出場権獲得が目標」と意気込みを語った。国学院大3年だった24年は当時の初マラソン日本記録と日本学生記録を更新する走りを見せた。マラソンは昨年の別府大分毎日マラソン以来、約1年ぶり。自身3度目のマラソンへ向けて「自分の得意分野はマ