◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第5クール2日目（20日、沖縄・那覇）巨人の春季キャンプは第5クールに突入。新戦力の9年目左腕・北浦竜次投手が、ここまでについて語りました。15日に行われた広島との練習試合では、9回のマウンドにあがり無失点。アウトコースに力強く投げ込んだ球はわずかにボールとなりましたが「あれをストライクとしてもらえるように、もっと厳しく投げていきたい」と意気込みました。この日は最速151キロも