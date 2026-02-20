元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が20日、自身のインスタグラムを更新。毎日食べてしまうという菓子を明かした。丸山は先月29日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」内で「外食痩せダイエット」に1カ月間挑戦。ボディーメークトレーナー石本哲郎氏が考案、過度な運動は一切行わずチェーン店で“食べてもいい”メニューを食べて減量する方法で、6.1キロ減の62.3キロと大成功を収めた。その後、今月18日に更