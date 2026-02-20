◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）＝２月２０日、美浦トレセン連覇を狙うコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は、坂路を６７秒９―１６秒５でゆったりと駆け上がった後、Ｗコースを活気十分に周回。その後はＢダートコースに入って調整した。太田助手は「馬にゲートを出てもらえるように、気持ちを整えるように作ってきました。きょうは体を大きく動