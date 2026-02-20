ノルディック複合で五輪3大会連続メダルの渡部暁斗（37＝北野建設）が20日、自身のインスタグラムを更新。現役最後の五輪となったミラノ・コルティナ五輪を終え、心境をつづった。渡部は「全てを出し尽くして自分にはもうできないと思うところまで向き合なければ、きっとまだ続けたくなってしまう。最後は自分を納得させるための時間だったと今は思います。諦めずに戦うということも言うほど簡単なことではありませんでしたが