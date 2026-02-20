フジテレビ系「ぽかぽか」が１７日に放送され、ハライチ・岩井勇気、澤部佑がＭＣを務めた。この日は、「世界一低いアンダースロー」の異名で知られ、ロッテなどで活躍した渡辺俊介氏がゲスト出演。渡辺氏は、０６年、０９年とＷＢＣ日本代表に選出され、地面すれすれのリリースポイントから投じる特異なアンダースローで世界中の度肝を抜いた。「ミスター・サブマリン」の愛称でファンからも愛されたが、アンダースロー投手