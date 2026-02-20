【ミラノ＝船越翔】ウクライナのパラリンピック委員会は１９日、同国の選手団が来月６日に行われるミラノ・コルティナ・パラリンピックの開会式をボイコットすると発表した。国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）が、ウクライナを侵略するロシアと同盟国ベラルーシの選手の出場を国を代表する形で認めたことに対する措置だと説明している。ウクライナのパラリンピック委員会は声明で「ＩＰＣの冷笑的な決定に、憤慨している」と