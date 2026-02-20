【メダルにはあと一歩届かず】２月19日（現地時間）、ミラノ。ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート女子フリーはまず地元イタリアのララ・ナキ・グットマンがショートプログラム（SP）から挽回して首位に立った。韓国のシン・ジアがその得点を抜いたあと、アメリカのアンバー・グレンが豪快なトリプルアクセルも成功させる渾身の演技で合計214.91点を出し、暫定１位の選手が座るリーダーズチェアに君臨した。グレンのハ