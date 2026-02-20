副業収入が月3万円ほどある場合、「確定申告をしたら会社にバレるのでは」と不安になる人もいるかもしれません。確かに、確定申告によってそれまで会社側が把握していなかった所得が税務署に報告され、結果として会社に副業収入の存在を察知されるケースはあります。 一方で、制度上は、確定申告の内容が自動的に会社へ通知されるわけではなく、「申告をしたら必ず会社に知られる仕組み」があるわけではありません。本