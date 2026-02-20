【ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン】 2月27日 発売予定 価格：各2,000円 ポケモンは、2月27日発売予定のNintendo Switch用RPG「ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン」において、ゲームで使う点字表を公式ページにて公開した。 ゲームボーイアドバンス用として2004年1月に発売