ヤンキースの遊撃争いが、開幕前からざわついている。昨季中に悪化させた非投球側の左肩の部分断裂した関節唇を、アンソニー・ボルピ内野手（２４）は昨年１０月に手術。現在は春季キャンプで走塁や守備ドリルに復帰し、乾いたスイングから打撃メニューも再開した。ただしダイビングはまだ解禁されておらず開幕は負傷者リスト（ＩＬ）で迎える見通しとなっており、こうしたボルピの現状について米メディア「ヘビー」は詳細に伝え