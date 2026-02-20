JR東日本高崎支社は2月20日〜22日、群馬の「温泉文化」をユネスコ無形文化遺産登録へ導くプロモーションの一環として、イベント「群馬温泉文化旅遊 in 東京站」を東京駅 グランスタ東京内の「スクエア ゼロ」で開催する。群馬温泉文化旅遊in東京站会場では、日本一の湯量を誇る草津や歴史ある伊香保など、県内7つの主要温泉地をパネルや動画で紹介する。「草津温泉」主要温泉地をパネルや動画で紹介「みなかみ18湯」主要温泉地をパ