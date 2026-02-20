奥入瀬渓流の春を満喫奥入瀬渓流では、例年4月下旬から5月中旬にかけて100種類以上の木が一斉に芽吹きます。複数の樹種が混在してるので、芽吹きのなかでもグラデーションが生まれるそう。毎年新しく葉が生え変わる「落葉広葉樹」が多く分布する、この地域ならではの光景です。「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」で実施される「おいらせ芽吹きピクニック」では、そんな奥入瀬渓流の春を余すことなく満喫できます。1日1組限定の