【ニューヨーク】寒色系インテリアが素敵！ スタイリッシュでラグジュアリーなワンルームリビング・キッチン／Photo：Airbnbベッドルーム／Photo：Airbnbニューヨークから約16km、ニュージャージー州にあるスタイリッシュで豪華な一室。無料の駐車スペースとオープンキッチンがあり、ペットも一緒に宿泊できます。近くには、「メットライフ・スタジアム」、ショッピングモールの「アメリカンドリーム」、「スポーツ・イラストレイ