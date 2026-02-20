首から上の願い事にご利益があるとされる岐阜県大垣市の御首神社。平将門公を祀る由来から、合格祈願や病気平癒を願う参拝者が訪れます。帽子の奉納やランドセル型のお守りも注目を集めています。 ■全国でも珍しい首から上の願い事にご利益がある神社 東海環状道・大垣西インターから車で約5分の「御首神社」。 御首神社の権禰宜：「御祭神が、日本三大怨霊の一人“平将門公”です。御首というスト