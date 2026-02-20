午年にちなみ、愛知県一宮市の真清田神社を参拝。ご鎮座2650年の歴史を誇る古社で、例祭「桃花祭」は別名“馬まつり”と呼ばれています。神聖なご神水やみずみくじも人気を集めています。 ■午年にちなんだ神社へ参拝 名鉄一宮駅から歩いて8分の「真清田神社」。長年にわたり地元の信仰を集めてきた由緒ある神社です。昭和20年の空襲で一度は全焼しましたが、その後再建された本殿や渡殿は、2006年に国の登録有形文