SNSで話題のショートムービー『あの卓が気になる』に出演する20代女子3人に、読者の恋愛に対するリアルを調査したアンケート結果を見ながら、恋愛についてあれこれ語ってもらいました。平井珠生ひらい・たまお1998年8月5日生まれ、兵庫県出身。俳優。3/12〜22に舞台『欲望という名の電車』（東京芸術劇場シアターイーストほか）に出演。瀬戸璃子せと・りこ2001年6月10日生まれ、東京都出身。俳優、モデル。2/13〜15に音楽×映