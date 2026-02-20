【BANDAI SPIRITS：2026年3月発売スケジュール】 2月20日 公開 「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス」3月14日発売予定 BANDAI SPIRITSは、2026年3月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。 本スケジュールによると、「30MM×ACVI」コラボプラモより「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPOR