リニア工事を巡り1月、水資源の補償を締結したことや、今週16日･月曜日から南アルプストンネルの準備工事が始まったことを受けて、20日、静岡･鈴木知事が、「大きな課題は山を越えた」とコメントしました。鈴木知事就任後、大きな前進を見せているリニア問題。長年議論されていた”大井川の水問題”について1月24日に静岡県とJR東海の間で、工事によって影響が出た場合の補償について締結したほか、今週16日･月曜日には静岡市葵区