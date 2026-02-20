春節（旧正月）連休明け２０日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２９２．５９ポイント（１．１０％）安の２６４１３．３５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５３．３３ポイント（０．５９％）安の９０１６．９９ポイントと反落した。売買代金は１６５３億７２７０万香港ドル（約３兆２８７６億円）となっている（半日立ち合いの１６日は８４９億９６６０万香