【あす21日（土）全国天気】■ポイント・全国的に晴れ間広がる・西から暖気春本番の陽気へ・花粉の飛散に注意・なだれや落雪に注意あす21日（土）は、南海上の小さな低気圧の影響もなくなり、全国的に晴れ間の広がる所が多くなるでしょう。そして西から暖気が流れ込み、20日と比べて、大幅に気温が高くなりそうです。関東から九州は15℃以上の所が多く、東北も10℃以上で、3月中旬から4月上旬並みの暖かさとなるでしょう。予想最高