20日午後、三重県鳥羽市の沖合で貨物船と遊漁船が衝突した事故で、安否不明だった1人について、地元の漁船に救助されたことがわかりました。心肺停止の状態だということです。鳥羽海上保安部によりますと、20日午後1時前、三重県鳥羽市国崎町沖で、貨物船「新生丸（しんせいまる）」と遊漁船「功成丸（こうせいまる）」が衝突し、功成丸の船体が真っ二つに割れました。功成丸は釣り船で、当時船長1人と客12人が乗っていましたが、