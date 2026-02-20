スノーボード女子スロープスタイルで優勝した深田茉莉（右）を祝福する男子優勝の蘇翊鳴（中央）と佐藤康弘コーチ＝18日、リビーニョ（共同）スノーボード・スロープスタイルで、佐藤康弘コーチが指導する男子の蘇翊鳴（中国）と女子の深田茉莉が優勝。2人から金メダルを首にかけられ「最高としか言いようがない」と喜びをかみしめた。「日中の懸け橋に」との思いも胸に、両国選手を教える。北京五輪では蘇がビッグエアで金、