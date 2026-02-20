近況を報告するエリザベータ・ペトロバさん＝20日午前、福岡県太宰府市の日本経済大ロシアによるウクライナ侵攻から4年を迎えるのを前に、避難学生を多く受け入れてきた日本経済大（福岡県太宰府市）で20日、卒業生らによる近況報告会が開かれた。日本の建設コンサルタント会社に就職し、ウクライナの復興支援に取り組むエリザベータ・ペトロバさん（25）は、災害の多い日本の知見や技術が「ウクライナの復興に必要だ」と訴えた