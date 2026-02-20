国会議事堂総務省は20日、衆院選小選挙区の期日前投票者数を1人多い2701万6672人に修正した。佐賀県が投票日当日の投票者として誤って計上していたと訂正報告したことを踏まえた。小選挙区全体の投票率56.26％に影響はない。投票日当日に閉鎖時間を繰り上げた投票所数も3日発表の1万8537カ所から1万8686カ所に修正した。大雪の影響などで当初の想定から増加した京都、兵庫、和歌山、山口各府県から訂正報告があった。投票時間