きょう午後、北海道小清水町の海岸で、流氷に乗った男性2人が流されました。【映像】北海道・小清水町で流氷に乗った男性2人が漂流消防などによりますと午後3時ごろ、オホーツクの小清水町の海岸で20代の男性2人が流氷に乗ったまま流されました。消防のダイバーが救助に向かい救助隊が氷を岸に引っ張って2人とも救助されたということです。いずれも意識はあるということです。（ANNニュース）