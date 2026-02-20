岐阜県関市で20日、回送中の路線バスがガードレールに衝突する事故があり、70歳の男性運転手が死亡しました。病死とみられています。警察によりますと、20日午前6時45分ごろ、関市洞戸市場の信号のある交差点で、通行人の男性から「岐阜バスが事故している」などと110番通報がありました。バスは当時回送中で乗客はいませんでしたが、この事故で岐阜市に住む70歳の男性運転手が意識不明の状態で病院に搬送され、