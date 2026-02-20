All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、茨城県神栖市在住・35歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：35歳女性職業：エステティシャン在住：茨城県神栖市家族構成：実母、叔父、夫、子1人世帯年収：