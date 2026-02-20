廃業の危機に陥っていた能代市の酒蔵で2シーズンぶりに酒造りが行われています。しかし、作業に当たっている人たちの大半は今回が初めての酒造りです。明治から続く酒蔵の7代目にあたる男性、そして集まったメンバーの奮闘する姿を追いました。先月、平年を大きく上回る積雪となった能代市。市内で唯一の酒蔵、喜久水酒造です。7代目にあたる製造責任者の平澤喜一郎さん。この冬、2年ぶりに酒造りを再開しました。記者