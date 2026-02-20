「10年連れ添った最愛の愛猫を亡くし、家族全員が深い喪失感に包まれていました」と語るのは、Xユーザーのとららさん（@shipponikukyu）。そんな悲しみの中にいた家族の元へ、運命に導かれるようにやってきたのが、キジトラの兄妹「ひらり」くんと「ふわり」ちゃんです。小さな2匹の存在が、止まっていた家族の時間を再び温かく動かし始めました。【写真】「相思相愛すぎ」2匹が作ったハートに悶絶先住猫との別れ、そして出会った