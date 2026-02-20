去年9月、自家用車で国道を時速143キロで走行したとして県南部の警察署に勤務する20代の男性巡査が書類送検されました。巡査は道路交通法違反の疑いで書類送検されたほか、減給10分の1、1か月の懲戒処分を受け、依願退職しています。県警察本部の調べによりますと県南部の警察署に勤務する20代の男性巡査は去年9月中旬の午後11時ごろ、消音器がない違法なマフラーを取り付けた自家用車で、法定速度60キロの国道を時速143キロ