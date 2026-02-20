「マクドナルド」は、2月27日（金）から、ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」を、全国の店舗で発売する。【写真】手のひらサイズでかわいい！トラックやバッグなどアイテム一覧■部屋に飾って楽しめる今回登場するハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」は、グリルやポテトフライヤーなど、マクドナルドらしいアイテムをモチーフにした、手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃ16種類とひみつのおもちゃ2種