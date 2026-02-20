『ハリー・ポッター』を題材にした「一番くじ Harry Potter Magical Holiday！」が、2月21日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「ハリー・ポッター マホウドコロ」などで発売される。【写真】A賞は魔法界らしい特別感のある「ホグワーツ クロークブランケット」！景品一覧■魔法界の人気ショップがモチーフ今回登場するのは、ホグワーツの生徒たちが訪れるダイアゴン横丁やホグズミードをテーマに