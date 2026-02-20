「第4回新潟国際アニメーション映画祭」が20日、新潟市内で開幕した。NEXT21新潟市民プラザで開催されたオープニングセレモニーでは、今回から共催となった新潟市の野島晶子副市長が開会を宣言し、「本映画祭を通じて、“マンガ・アニメの街・新潟”の取り組みを世界へ発信していきたい」と語った。【画像】コンペティション部門の上映作品ビジュアル同映画祭は、長編アニメーションにフォーカスした映画祭として2023年に誕生