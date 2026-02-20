お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加（42）が19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。おすすめのコンビニホットスナックを紹介した。田辺は「【ファミマの超おススメ商品】週5で食べてるし明日もたぶん食べる!!【晩酌動画】」のタイトルで晩酌動画を投稿。缶チューハイを飲みながら「これ、『極旨黒豚まん』大好きなの」と豚まんを手に取り「肉まんって、冬の終わりと共に終わってしまうでしょ。冬しか会えないよってなった