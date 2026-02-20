町会・自治会などの地域活動の情報発信や地域交流促進のため、東京・墨田区が地域コミュニティアプリ「ピアッザ」を導入することになり、運営事業会社との間で２０日、連携協定を締結した。自治体によるピアッザ導入は東京２３区では１２例目で、全国では７７自治体目。同日より「墨田区エリア」をオープン、多世代がつながる地域プラットフォームの構築を加速させる。地域コミュニティの中心的な役割を担う町会・自治会は、役