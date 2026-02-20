ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート女子・坂本花織（シスメックス）が、２０２２年北京大会の銅メダルに続き、２大会連続表彰台となる銀メダルを獲得した。坂本が０歳の頃から通う兵庫・神戸市の写真館「フォトスタジオ八木」の八木善生代表取締役（７６）が２０日、スポーツ報知の取材に応じた。神戸駅から徒歩５分。地元住民から「楠公さん」と呼ばれる湊川神社のすぐ近くにある同館の窓には、坂本の巨大タペストリ