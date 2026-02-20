今季ＪＦＬに降格した沼津は２０日、裾野市内で順大と練習試合（４５分×２本）を行い、２―１で勝利した。今季Ｊ１に昇格した水戸から育成型期限付き移籍で加入したＦＷ内田優晟（ゆうせい、２１）が２ゴールを挙げ、存在感を示した。試合終了間際、相手ＧＫが前線に上がって無人となったゴールへ内田が決勝点を流し込んだ。Ｊ１クラブから武者修行中の若武者が、沼津のＪリーグ復帰へ向けた原動力となる。派遣期間は２０２６