巨人那覇キャンプに１９日、沖縄県立沖縄盲学校の生徒６人が訪れた。グラウンドに上がり三塁側ベンチ前で巨人選手たちの打撃練習を見学。間近で感じる打球音や選手たちのスイングに生徒たちは大興奮で「速すぎる。音がすごい！プロ野球選手ってすごいんだな」と喜んだ。同校の生徒が出場するフロアバレーボールの全国大会が今年８月に沖縄で開催。球技をプレーする生徒たちにプロ野球選手の打撃音など“生の音”を体感してもら