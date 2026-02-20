2月20日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、朝日新聞の「iPS細胞の再生医療2製品、世界初承認へ心不全とパーキンソン病」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。 あらゆる細胞に変化できるiPS細胞を使った二つの再生医療製品について、厚生労働省の専門家部会は19日、国内での製造販売承認を了承した。後日、厚労相が承認する。 2006年に京都大の山中伸弥教授がマウスの細胞を使ってiPS細胞