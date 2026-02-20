第１４回大阪マラソン（報知新聞社など後援）は２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴールの４２・１９５キロで開催される。２０日は大阪市内で招待選手の会見が行われた。前回大会を自己ベストとなる２時間５分３７秒で制したイフニリグ・アダン（２９）＝エチオピア＝は「コーチや仲間とお互いを高め合う練習ができている。後半、終盤のスパートが自分の強みだと思っている。天候が良ければ、自己ベストとコースレコー