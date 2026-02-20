歌手の小柳ルミ子が２０日、都内で自身初のストレッチ本「毎日少しずつ、柔らかい体になる！」発売記念イベントに出席した。デビュー５５周年にして初のストレッチ本を出版。７３歳でも若さを保つ秘訣（ひけつ）となっているストレッチや柔軟方法が詰まった一冊となっている。過去にも出版のオファーを受けたことがあったというが、断ってきた。７３歳のタイミングでの発売決断について「ここだと思った。７３歳になったから