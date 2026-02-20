1970年代の名古屋市内の百貨店。非日常の娯楽を楽しむ場として親しまれ、かつて「小売りの王者」とも言われた百貨店が、いま大きな曲がり角に。 【写真を見る】東海地方で相次ぐ“百貨店の閉店” ｢地方は車社会、ショッピングモールに行くのがメジャー｣ あえて店の休みを増やす百貨店も？ （流通アナリスト 渡辺広明さん）「業態がちょっと役割を終えつつある。基本的にはターミナルの百貨店しか残らない」全