◆オープン戦▽東京ガス５―１早大（２０日・早大グラウンド）東京六大学リーグの早大は、２３日からの米国遠征を前に社会人野球の東京ガスと今季初のオープン戦を行った。試合は１―５で敗れたが、新主将の香西一希投手（３年＝九州国際大付）が先発し３回を１安打無失点と好投。「変化球と真っすぐのコンビネーションが良かった。昨年の秋は困った時は真っすぐ頼みになっていたが、変化球を使いながら、（打者のタイミング