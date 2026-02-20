【モデルプレス＝2026/02/20】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が19日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第99話に登場したシーンについて言及した。＜※ネタバレあり＞【写真】朝ドラヒロイン“史上最も悪い”顔見せたシーン◆「ばけばけ」高石あかりの撮影裏公開19日に放送された第99話では、松野トキ（高石）家から焼き網