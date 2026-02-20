大容量パックのお肉、安いのはうれしいけれど、味が単調になりがち。そんなときこそ活躍するのが、まとめて仕込む「下味肉」です。今回は、ケチャップのコクとカレー粉の香りがきいた〈洋風カレー味〉をご紹介。仕込んでおけば、炒めても煮てもアレンジ自在！おいしく使い切るアレンジレシピとともにお届けします。「洋風カレー味」の下味肉材料（1袋・2人分）と作り方Mサイズの冷凍用保存袋に豚こま切れ肉200g、トマトケチャッ